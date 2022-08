Open Fiber con Virgin Fibra: partnership per connettività ultraveloce in Italia

Open Fiber e Virgin Fibra, la nuova società creata da Virgin, hanno sottoscritto un accordo di partnership per la commercializzazione dei servizi di connettività di Virgin Fibra sulla rete interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) di Open Fiber, disponibile nelle medie e grandi città italiane e nei comuni delle aree bianche. La commercializzazione è partita e i servizi sono già disponibili. E’ quanto si apprende in una nota Open Fiber nella quale si precisa che Virgin Fibra si aggiunge agli oltre 300 operatori partner di Open Fiber, nazionali e internazionali, che sviluppano servizi digitali sulla rete ultrabroadband dell’azienda.