Novo Nordisk investe €2,1 mld per ampliare produzione in Francia

Novo Nordisk investirà €2,11 miliardi per espandere la sua produzione in Francia e soddisfare l’elevata domanda di farmaci per la perdita di peso. L’annuncio ufficiale dell’investimento verrà fatto dal Presidente francese Emmanuel Macron presso il sito Novo di Chartres, nel sud-ovest di Parigi.

L’azienda danese sta lavorando per aumentare la produzione di due farmaci, Wegovy per la perdita di peso e Ozempic per il diabete, e le loro penne iniettabili in risposta alla crescente domanda. Questi farmaci, promossi da celebrità e imprenditori tra cui Elon Musk, hanno trasformato Novo nella società più preziosa d’Europa.

L’investimento porterà alla creazione di oltre 500 posti di lavoro, come ha annunciato l’ufficio del presidente Macron. Il mercato dei prodotti per la perdita di peso dovrebbe raggiungere i $100 miliardi entro la fine del decennio.

Novo ha recentemente annunciato un piano per investire oltre $6 miliardi per costruire un impianto di produzione di 170.000 metri quadrati in Danimarca. Queste notizie si aggiungono a un investimento di €130 milioni per espandere la capacità a Chartres che Novo ha annunciato a gennaio. Il sito attualmente impiega 1.450 persone e produce insulina utilizzata da oltre otto milioni di pazienti in tutto il mondo.