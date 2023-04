Norvegia: fondo sovrano registra utile a $83,89 mld nel primo trimestre

Il fondo sovrano norvegese da 1.400 miliardi di dollari, uno dei maggiori investitori al mondo, ha registrato un utile di 893 miliardi di corone norvegesi (83,89 miliardi di dollari) per il primo trimestre del 2023, favorito dall’aumento del valore del suo portafoglio azionario globale.

“L’aumento del mercato azionario è stato in gran parte guidato dal settore tecnologico e da quello dei beni di consumo discrezionali”, ha dichiarato in un comunicato il vice amministratore delegato del fondo, Trond Grande.

Al 31 marzo, circa il 70% del patrimonio era detenuto in azioni, mentre il 27,3% dei fondi era investito in reddito fisso, il 2,4% in immobili non quotati e lo 0,1% in infrastrutture di energia rinnovabile non quotate.