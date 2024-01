Norges Bank detiene il 3,039% in Saipem

Norges Bank ha annunciato di detenere una quota significativa in Saipem, una delle principali società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. Questo dato emerge dalle recenti comunicazioni della CONSOB, l’Ente per la vigilanza sui mercati finanziari.

La quota detenuta da Norges Bank in Saipem è precisamente del 3,039%. Questa partecipazione, di notevole importanza, è stata acquisita il 23 gennaio 2024. Da segnalare che la quota è detenuta come “proprietà diretta”, secondo quanto riportato nella comunicazione ufficiale.