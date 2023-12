Nokia crolla ai minimi di tre anni dopo aver perso un importante accordo con AT&T

Le azioni Nokia sono crollate ai minimi di tre anni, dopo che la società di telecomunicazioni ha perso un importante accordo per la realizzazione di una nuova rete di telecomunicazioni negli Stati Uniti con il gigante del settore AT&T.

Le azioni Nokia, quotate a Helsinki, erano in calo del 7% alle 9:40 ora di Londra, dopo la notizia che AT&T collaborerà con la rivale svedese Ericsson, che produrrà le apparecchiature 5G per il progetto nella sua fabbrica di Lewisville, in Texas.