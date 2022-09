Nintendo: azioni balzano del 5% grazie alle vendite record di Splatoon 3

Le azioni di Nintendo sono balzate del 5% dopo che la società giapponese di videogiochi ha registrato vendite record per il lancio di “Splatoon 3” sulla console Switch.

L’ultimo titolo “Splatoon”, che vede i giocatori impegnati in un’intricata guerra per il territorio, ha venduto più di 3,45 milioni di unità nei tre giorni successivi al lancio del 9 settembre. Una cifra che supera le vendite di lancio di giochi come “Animal Crossing: New Horizons” e “Super Smash Bros. Ultimate”, che hanno venduto 39,4 milioni e 28,8 milioni di unità a livello globale.

L’azienda di Kyoto ha in programma un robusto programma di uscite in vista della stagione dello shopping di fine anno, con due titoli Pokemon che verranno lanciati a novembre.