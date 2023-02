Nexi: partnership strategica in Spagna con Banco Sabadell, acquista l’80% di PayComet

In avvio di seduta brilla il titolo Nexi a Piazza Affari con un rialzo del 1,4% a 7,7 euro. A spingere le quotazioni della paytech italiana la partnership strategica di lungo termine nel mercato spagnolo Banco Sabadell.

L’operazione prevede l’acquisizione, da parte di Nexi, dell’80% del business merchant acquiring di Sabadell, a seguito del suo scorporo in PayComet, società interamente controllata da Sabadell e istituto di pagamento già autorizzato, per un corrispettivo upfront cash di 280 milioni di euro, che riflette un Enterprise Value di 350 milioni di euro per il 100%. Nexi finanzierà l’operazione interamente mediante le risorse di cassa disponibili. È inoltre previsto un accordo di distribuzione in esclusiva della durata iniziale di 10 anni, con due potenziali rinnovi di ulteriori 5 anni ciascuno.

A operazione conclusa, Nexi acquisirà oltre 380mila esercenti e volumi di transazioni pari a circa 48 miliardi di euro (dati al 31 dicembre 2022). Secondo le previsioni, il business merchant acquiring genererà un Ebitda di circa 30 milioni di euro sulla base dei dati 2023, con un multiplo implicito EV/EBITDA al 2023E pari a circa 11,5x.

Sabadell mira a diventare un partner strategico di Nexi in Spagna e il distributore esclusivo nel paese, tramite la sua rete di circa 1.200 filiali, delle soluzioni innovative della PayTech europea. La partnership prevede un completo allineamento di interessi al fine di promuovere la crescita del business grazie ad un meccanismo di rebate a favore di Sabadell, a cui si aggiungono potenziali earn-out, subordinati principalmente al raggiungimento di obiettivi finanziari di crescita.