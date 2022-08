MutuiOnline balza del 2% in scia al nuovo accordo finalizzato all’acquisizione di Rastreator e LeLynx

Buona performance per MutuiOnline che al momento si muove in rialzo del 2% trovandosi così a quota 24,42 euro ad azione. Nella giornata di ieri il gruppo guidato dal Ceo Alessandro Fracassi ha sottoscritto un accordo vincolante con ZPG Comparison Services Holdings UK Ltd e con la sua controllata Penguin Portals Ltd (“i Venditori”), ambedue parte del gruppo RVU, avente per oggetto l’acquisizione da parte di GMOL del 100% del capitale di Rastreator.com Ltd e Preminen Price Comparison Holdings Ltd con le rispettive controllate. Inoltre l’accordo prevede la concessione da parte di GMOL ai Venditori di un’opzione irrevocabile di vendita relativa al 100% del capitale di LeLynx SAS. Infine il trasferimento ad una delle società del perimetro acquisito da GMOL del centro di eccellenza IT con sede in India attualmente al servizio delle società oggetto dell’operazione, mediante il trasferimento di un ramo di azienda da Inspop.com Limited.

I principali asset del gruppo di società oggetto dell’Operazione sono i portali Rastreator.com, LeLynx.fr e Rastreator.mx, operatori leader nella comparazione e intermediazione online di prodotti assicurativi in Spagna, Francia e Messico.

Il prezzo complessivo pattuito per l’intero perimetro dell’Operazione è pari, in termini di enterprise value, a Euro 150 milioni, cui si somma un aggiustamento per la cassa netta attesa al momento del perfezionamento dell’operazione, previsto entro i primi giorni del 2023. Il pagamento del prezzo da parte di GMOL sarà effettuato integralmente al completamento dell’Operazione, utilizzando disponibilità liquide e linee di credito già in essere.