Musk smentisce Ucraina: Russia non ha nessun terminale Starlink

La principale agenzia di intelligence militare ucraina ha accusato le forze russe di aver utilizzato i terminali Starlink prodotti dalla SpaceX di Elon Musk nelle aree occupate.

Starlink ha ribadito che le sue reti satellitari non hanno mai operato né sono state commercializzate in Russia, dopo che i suoi terminali sono stati consegnati all’Ucraina in seguito all’invasione del febbraio 2022, al fine di facilitare le comunicazioni sul campo di battaglia per le forze ucraine.