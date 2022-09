Mps a fianco delle aziende: parte il “Finanziamento a medio lungo termine Temporary Crisis Framework

Banca Monte dei Paschi di Siena destina un plafond da 1 miliardo di euro per nuovi finanziamenti con l’obiettivo di contrastare l’aumento dei costi a carico delle aziende.

Il nuovo prodotto, denominato “Finanziamento a medio lungo termine Temporary Crisis Framework”, è dedicato alle piccole e medie imprese in difficoltà per investimenti o liquidità, compresa la rinegoziazione e il consolidamento di finanziamenti già garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI. Si tratta di un finanziamento chirografario, con garanzia del Mediocredito Centrale (MCC), della durata massima di 8 anni, con possibilità di erogare fino a 5 milioni di euro. Il finanziamento è assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI (gestito da MCC) oppure di un Confidi o da un altro fondo di garanzia, con riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia. La soluzione è destinata anche alle microimprese e alle start up, ma solo per operazioni di investimento.

“Con questa iniziativa Banca Monte dei Paschi di Siena conferma il suo sostegno alle imprese del Paese, in un momento di particolare difficoltà economica a livello internazionale – ha dichiarato Maurizio Bai, Chief Commercial Officer Imprese e Private di Banca Mps -. Il prodotto garantirà nuovi finanziamenti alle aziende e rappresenta un contributo concreto per aiutare gli imprenditori ad affrontare le criticità energetiche e produttive causate dalla congiuntura attuale. Continuiamo così ad accompagnare le imprese nel loro percorso di crescita e di rafforzamento, confermando il nostro ruolo storico di Banca vicina al territorio”.