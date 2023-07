Morgan Stanley batte le stime sui ricavi record della gestione patrimoniale

Morgan Stanley ha comunicato i risultati del secondo trimestre prima dell’apertura del mercato martedì.

Nel dettaglio la società ha realizzato utili a 1,24 dollari per azione, che potrebbero non essere paragonati agli 1,15 dollari per azione attesi e ricavi a 13,46 miliardi di dollari contro i 13,08 miliardi attesi.

Sotto l’amministratore delegato James Gorman, la dipendenza di Morgan Stanley dalla gestione patrimoniale ha contribuito alla stabilità degli utili e ha aumentato la valutazione rispetto ai colleghi. Gorman, che ha assunto la guida dell’azienda nel 2010, ha dichiarato a maggio che si stava preparando a lasciare l’incarico entro un anno, scatenando una corsa alla successione all’interno della società di Wall Street.