Mittel: politica di distribuzione di dividendi

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di Mittel ha recentemente approvato la proposta di politica di distribuzione di riserve patrimoniali, a titolo di dividendo, per i prossimi due anni. Questa mossa strategica mira a consolidare ulteriormente la posizione finanziaria dell’azienda, offrendo al contempo un ritorno tangibile agli azionisti.

Per l’anno 2024, il CdA ha deciso di proporre agli azionisti la distribuzione di una parte della Riserva Utili portati a Nuovo. Questo si tradurrà nel pagamento di un dividendo unitario, considerato di natura ordinaria in termini borsistici. Il dividendo unitario sarà, al netto dell’eventuale imposta sostitutiva applicabile, di Euro 0,12293 per ciascuna delle 81.347.368 azioni ordinarie senza valore nominale attualmente in circolazione. In termini assoluti, questo equivale a un totale di Euro 10.000.031,95, un importo in linea con quello già distribuito a febbraio 2023.

Infine, è importante notare che la data di stacco della cedola in corso n. 55 è fissata per il 5 febbraio 2024. La legittimazione al pagamento avverrà il giorno successivo, il 6 febbraio 2024, conosciuto come record date. Il dividendo verrà quindi messo in pagamento il 7 febbraio 2024. Questa mossa rappresenta un impegno concreto da parte di Mittel per garantire un ritorno stabile e prevedibile per i suoi azionisti.