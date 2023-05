Mester (Fed): “Tassi non ancora sufficientemente restrittivi”

La Federal Reserve deve ancora raggiungere un livello di tassi di interesse sufficientemente restrittivi. Ad affermarlo è Loretta Mester, presidente della Fed di Cleveland, suggerendo la propria preferenza per un ulteriore inasprimento della politica monetaria statunitense.

“A questo punto, sulla base dei dati osservati finora e data l’ostinata l’inflazione, non si può affermare che i tassi siano ad un livello tale per cui nella prossima riunione sia altrettanto probabile un aumento o una diminuzione dei tassi”, ha dichiarato Loretta Mester.

Mester, che quest’anno non vota in merito alla politica monetaria, non ha comunque espressamente sostenuto un aumento dei tassi nella prossima riunione del 13-14 giugno, osservando che prima del meeting verranno diffusi diversi dati economici.

Le attese degli analisti sono per una pausa nel ciclo restrittivo, dopo l’ultimo ritocco di 25 bp che ha portato il costo del denaro nell’intervallo compreso tra il 5% e il 5,25%.