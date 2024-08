Merck sospende la sperimentazione del farmaco per il carcinoma polmonare

Merck & Co., nota come MSD al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, ha annunciato la sospensione della sperimentazione di fase 3 KeyVibe-008. Questa decisione è stata presa in seguito alla raccomandazione di un comitato indipendente di monitoraggio dei dati.

La sperimentazione mirava a valutare una combinazione a dose fissa sperimentale di vibostolimab, un anticorpo anti-TIGIT, e pembrolizumab (KEYTRUDA), la terapia anti-PD-1 di Merck, in combinazione con chemioterapia. Questo trattamento veniva confrontato con atezolizumab combinato con chemioterapia per il trattamento di prima linea di pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC).