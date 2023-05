Mediobanca: utile netto a €791m (+10% a/a) nel I trimestre

Utile netto a €791m per Mediobanca che alza il velo sui conti.

Il Gruppo prosegue il suo percorso di crescita chiudendo i nove mesi con ricavi (€2.418m +13% a/a) e ROTE (13% +3pp a/a) ai massimi storici in un contesto operativo impattato dall’elevata volatilità dei mercati alimentata, nell’ultimo trimestre, dalla crisi delle banche regionali americane e dal salvataggio di Credit Suisse.

I ricavi beneficiano del progresso di tutte le divisioni (WM +13% a €614m, CIB +14% a €565m, CF +7% a €841m, INS +8% a €293m, HF raddoppiata a €131m) e di tutte le fonti di reddito (margine di interesse +17% a ~€1.300m, commissioni +2% a €657m, trading +30% a €172m).

Il terzo trimestre (gen-mar23), con ricavi pari a quasi €760m ed utile netto a €235m, è in

crescita del 10% a/a, ed in flessione rispetto al trimestre precedente (-16% t/t) per l’attesa

normalizzazione del CIB dopo i risultati record del primo semestr