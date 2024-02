Mediobanca: dopo primo semestre, “esercizio 2024 confermato in solida crescita”

“Sulla base delle attuali condizioni di mercato e dello scenario macroeconomico sopra delineato, l’esercizio 2024, dopo un primo semestre che segna il record di ricavi e utili conseguiti dal Gruppo, è confermato in solida crescita rispetto all’esercizio precedente”. È quanto si legge nella nota del gruppo guidato da Alberto Nagel. In particolare, i ricavi sono attesi confermare il tasso di crescita previsto a Piano (CAGR triennale +5%). L’utile netto è atteso in sviluppo dopo costi operativi in crescita per le iniziative connesse al Piano, ma sempre ad indice costi/ricavi stabile, ed un costo del rischio confermato in normalizzazione a livelli pre-Covid nel credito al consumo e in area 55bps a livello di gruppo.