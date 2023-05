Mediobanca: CheBanca! cambia nome e diventa Mediobanca Premier

Mediobanca ha recentemente presentato il suo nuovo Piano al 2026, che include importanti novità per CheBanca!, la sua divisione di retail banking. Tra le principali misure annunciate, spicca il completamento del riposizionamento di CheBanca! e il conseguente rebranding in Mediobanca Premier.

Secondo le informazioni raccolte dalle slide di presentazione del Piano, il cambio di nome da CheBanca! a Mediobanca Premier avverrà a partire da gennaio 2024. Questa mossa strategica è finalizzata all’adozione di un nuovo modello di business, incentrato sul Private & Investment Banking, che permetterà alla banca di offrire servizi più personalizzati e mirati ai propri clienti. Mediobanca ha avviato un processo di riposizionamento di CheBanca! per adeguarsi alle esigenze del mercato e migliorare la propria offerta. Il rebranding in Mediobanca Premier rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione, confermando la volontà dell’istituto di credito di rafforzare la propria presenza nel settore del Private & Investment Banking e di consolidare il legame con i propri clienti.