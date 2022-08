Market mover: l’agenda macro di lunedì 8 agosto 2022

La settimana parte con pochi spunti macro da seguire. L’unico dato macro di rilievo in agenda è l’indice Sentix che misura la fiducia degli investitori nella zona euro. Come sottolineano gli esperti di Mps Capital Services l’ottava appena inizia sarà contrassegnata dalla lettura dell’inflazione USA di luglio (in uscita mercoledì). “Il dato generale è atteso in rallentamento all’8,7% dal 9,1% per effetto principalmente del calo della benzina visto nell’ultimo mese, ma quello core è invece atteso accelerare al 6,1% dal 5,9%”, spiegano gli esperti, secondo i quali sarà importante verificare se soprattutto la componente shelter inizierà ad evidenziare segnali di rallentamento.