Manchester United, investitori sauditi pronti ad acquistare la squadra

Investitori sauditi potrebbero fare un’offerta per l’acquisto della squadra di calcio inglese Manchester United, messa in vendita a fine novembre dai proprietari americani, la famiglia Glazer.

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Telegraph: ‘Diversi gruppi privati di Riyadh hanno formalmente chiesto informazioni’ alla banca americana Raine, incaricata della vendita, scrive il quotidiano. “Resta da vedere se l’Arabia Saudita presenti davvero un’offerta – aggiunge The Telegraph – ma gli intermediari hanno firmato per avere accesso ai documenti relativi alla vendita.” Mentre il miliardario britannico Jim Ratcliffe, proprietario del gruppo petrolchimico Ineos e dei club di Nizza e Losanna, si è dichiarato pubblicamente. The Telegraph sostiene che diverse “offerte sono già pervenute ai Glazer”, in particolare dal Qatar. La proprietà vuole concludere entro aprile e preferirebbe una vendita completa, ma non esclude una vendita parziale o minoritaria. Il quotidiano ricorda che in quanto quotato alla Borsa di New York, il Manchester è obbligato a valutare ogni offerta che arrivi, anche oltre la scadenza.

Con una valutazione di mercato di oltre 4 miliardi, il Manchester United potrebbe battere il record della più grande vendita di club sportivo.

Ieri il titolo ha chiuso in rialzo del 9,7% a 26,84 dollari per azione. Oggi in lieve calo dello 0,8% nelle contrattazioni premarket.