Maire: Nextchem firma accordo con Röhm

Maire ha annunciato ieri sera che Nextchem, attraverso la sua controllata MyRemono, ha firmato con Röhm un accordo di Toll Manufacturing, in base al quale Röhm fornirà a MyRemono PMMA di scarto da lavorare e trasformare chimicamente in monomeri ultrapuri di qualità assimilabile a quella vergine. Questa iniziativa, spiega la nota, fa leva sulla tecnologia proprietaria NXRe™ di Nextchem, un processo continuo di depolimerizzazione che consente il riciclo chimico del PMMA in modo efficiente. L’accordo prevede il pagamento di una commissione di lavorazione da parte di Röhm a MyRemono.

Gli investimenti di MyRemono per lo sviluppo della tecnologia e lo scale-up, nonché per la costruzione del primo impianto su scala industriale, sono attualmente previsti in circa 15 milioni di euro, finanziati principalmente da un prestito bancario e dalla sovvenzione del Fondo Europeo per l’Innovazione.

L’iniziativa fa seguito alla creazione di un consorzio europeo finalizzato a supportare la circolarità del PMMA, che comprende MyRemono, Röhm, Pekutherm e Polyvantis. Pekutherm gestirà la logistica e lo smistamento dei materiali PMMA, mentre Polyvantis si occuperà del riciclo meccanico.

L’impianto, che verrà realizzato in Italia e il cui completamento è previsto nel 2026, produrrà MMA riciclato con una riduzione delle emissioni di gas serra di oltre il 90%, processando 5.000 tonnellate di PMMA all’anno, sufficienti a produrre circa 10 milioni di fanali posteriori per auto.