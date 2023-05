LGIM sigla accordo con Directa Sim

Legal & General Investment Management (LGIM) – uno dei più grandi asset manager al mondo con circa 1,35 trilioni di euro di AuM a livello globale – ha siglato un importante accordo con la piattaforma di negoziazione Directa Sim, pioniere del trading online.

Grazie a questa partnership, si legge nella nota, che segna un ulteriore passo avanti nello sviluppo di LGIM nell’Europa continentale e a livello internazionale, gli oltre 60.000 clienti del broker online potranno acquistare una selezione degli ETF core e tematici quotati sul segmento ETF Plus di Borsa Italiana da LGIM senza alcun costo di commissione, per un ordine minimo di €1.000 o €2.000 in base all’ETF selezionato (secondo specifici termini e condizioni).