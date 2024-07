Leone Film Group rimbalza del 3,8% dopo l’acquisto di azioni da parte di Leonardo Maria Del Vecchio

Le azioni di Leone Film Group hanno registrato un notevole rimbalzo del 4%, chiudendo a +3,85%, dopo un periodo di minimi storici intorno a 1,5 euro.

L’incremento è stato innescato dall’acquisto di un significativo pacchetto azionario da parte di Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, che ha pagato un prezzo superiore alle attuali valutazioni di mercato.

Secondo fonti ufficiali, Lmdv Capital Srl ha investito 3,62 milioni di euro per acquisire il 13,78% delle azioni di Leone Film Group da cinque soci, inclusi i figli del fondatore Sergio Leone. Raffaella e Andrea Leone hanno venduto il 4% ciascuno, mantenendo comunque la maggioranza congiunta del 50,3% (25,2% per il presidente e amministratore delegato e 25,1% per l’amministratrice delegata).

Il regista Paolo Genovese ha ceduto il suo 2,98%, uscendo completamente dall’azionariato, mentre Antonio Belardi e Banca Mediolanum hanno trasferito rispettivamente l’1,65% e l’1,15% delle loro quote a Lmdv.

Il prezzo medio di acquisto delle azioni da parte di Del Vecchio è stato di circa 1,85 euro per azione. Con questa operazione, Del Vecchio diventa il terzo maggiore azionista del gruppo di distribuzione e produzione cinematografica, che nel 2023 ha riportato ricavi per 86,6 milioni di euro, con un risultato operativo di 4 milioni di euro e una perdita netta di 776mila euro.