Leonardo si muove bene sul Ftse Mib, Profumo parla di Fincantieri e costi energia

In rialzo oggi Leonardo (+1,09% a 7,228 euro) con il ceo Alessandro Profumo che ha ribadito che con Fincantieri si collabora, ma non per una fusione. Profumo, intervenuto al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, ha poi spiegato che il costo dell`energia per il 2023 è già coperto. “Leonardo non è particolarmente impattata dall`aumento dei costi energetici perché abbiamo delle copertura con derivati fino alla fine dell`anno prossimo”, ha spiegato. `

Il gruppo punta a ordini per 80 Mld€ nel periodo di piano 2022-26, rispetto ai 57 Mld del precedente piano 2018-21, ha detto sempre Profumo in un’intervista a Milano Finanza pubblicata sabato.