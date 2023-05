Leonardo: crescono ricavi ed Ebita nel 1Q, conferma guidance 2023

Leonardo chiude il primo trimestre del 2023 con ricavi in crescita del 2,6% a 3 miliardi, un Ebita in aumento del 4,4% a 119 milioni e un risultato netto di 54 milioni, in linea con i primi tre mesi del 2022.

Gli ordini si attestano a 4,9 miliardi, in incremento del 29,3% su base annua, con un portafoglio ordini totale di 39,1miliardi, che assicura una copertura in termini di produzione superiore a 2,5 anni.

Il Free Operating Cash Flow (FOCF), negativo per 688 milioni, presenta un significativo miglioramento (+36,3%) rispetto al primo trimestre del 2022 (negativo per 1,1 miliardi).

Confermata la guidance per il 2023, che prevede ordini per circa 17 miliardi, ricavi tra 15 e 15,6 miliardi, Ebitda tra 1,26 e 1,31 miliardi, FOCF di circa 600 milioni e debito netto di circa 2,6 miliardi.