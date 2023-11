Leonardo: completa l’offerta di una quota minoritaria di azioni ordinarie DRS

Leonardo ha annunciato il completamento dell’offerta al pubblico negli Stati Uniti, il 21 novembre 2023, da parte della propria controllata Leonardo US Holding, di una quota minoritaria – pari a 20.700.000 azioni ordinarie – di Leonardo DRS, ad un prezzo di offerta pari a $ 17,75 per azione.

L’ammontare delle azioni vendute comprende le 18.000.000 azioni ordinarie offerte inizialmente nonché ulteriori 2.700.000 azioni oggetto di esercizio integrale dell’opzione di acquisto, il 17 novembre 2023, da parte delle banche sottoscrittrici.

Tutte le azioni dell’offerta sono state vendute da Leonardo US Holding. DRS non ha ricevuto alcun incasso dall’offerta. A seguito del completamento dell’offerta, essendo stata esercitata interamente l’opzione per l’acquisto di ulteriori 2.700.000 azioni, Leonardo US Holding detiene circa il 72,3% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS.