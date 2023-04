Kiko Milano: record di ricavi nel 2022, +42% a 671 mln di euro

Kiko Milano, azienda controllata al 100% dal Gruppo Percassi tramite la holding Odissea, ha recentemente approvato il progetto di bilancio per l’esercizio 2022. La società ha registrato risultati record con ricavi netti pari a 671 milioni di euro, segnando una crescita del 42% rispetto al 2021 e del 14% in confronto al 2019.

La crescita di Kiko Milano ha riguardato tutte le aree geografiche e i segmenti di clientela, con risultati notevolmente superiori ai livelli precedenti alla pandemia del 2019. L’Ebitda ha raggiunto i 75 milioni di euro, in aumento del 350% (+53 milioni) rispetto al 2021 e soprattutto +18 milioni (+30%) sul 2019. Questi dati dimostrano che la nuova strategia basata sull’elevazione del brand, con un focus su innovazione e servizio e un minor ricorso alla leva promozionale, sta generando valore in modo sostenibile, con una “resa al metro quadro” a doppia cifra.

Infine, Kiko Milano mantiene un forte impegno nei confronti dell’ESG (Environmental, Social, and Governance) e della sostenibilità a 360 gradi, come dimostrato dal primo sustainability report realizzato in collaborazione con KPMG. Tornata al 100% di proprietà di Percassi, l’azienda mira a rafforzare il settore della cosmetica italiana, che genera oltre 22 miliardi di euro e occupa più di 300.000 persone, incluso l’indotto.