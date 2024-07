Kazaks (Bce): “Ragionevoli uno o due tagli da qui a fine anno”

Le aspettative di uno o due tagli dei tassi da parte della Bce da qui a fine anno sono “piuttosto ragionevoli”. Lo afferma Martins Kazaks, membro del Consiglio direttivo dell’istituto di Francoforte.

Secondo il governatore della banca centrale lettone, i responsabili di politica monetaria dovrebbero prendersi del tempo per valutare i dati in arrivo sull’inflazione. Per Kazaks, le pressioni sui prezzi sono attese in diminuzione nei prossimi mesi.

Ricordiamo che oggi alle 11:00 verrà pubblicato il dato sui prezzi al consumo dell’eurozona, dopo la discesa registrata in Francia, Spagna e Germania.