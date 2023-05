JPMorgan: “Ridurre azioni e mantenere liquidità”

La negoziazione sul tetto del debito ancora in sospeso, l’aumento dei rischi di recessione e una posizione più restrittiva della Federal Reserve sono alcune delle ragioni per cui JPMorgan sta consigliando ai clienti di ridurre ulteriormente la quota di azioni e mantenere liquidità.

Un team di strategist di JPMorgan guidato da Kolanovic ha tagliato le posizioni in azioni e obbligazioni corporate, incrementando la quota investita in liquidità del 2%. All’interno del portafoglio di materie prime, la società ha anche effettuato una rotazione dall’energia all’oro, a causa della domanda di safe asset e come copertura sul tetto del debito, un’altra mossa volta a rafforzare la posizione difensiva di JPMorgan.

“Le speranze di una rapida risoluzione del tetto del debito degli Stati Uniti hanno in parte rafforzato il sentiment del mercato”, ha scritto Kolanovic in una nota ai clienti. “Nonostante il rimbalzo della scorsa settimana, gli asset rischiosi non riescono a rompere gli intervalli di quest’anno, mentre il credito e le materie prime si collocano nella parte bassa dei range. Con le azioni in prossimità dei massimi di quest’anno, il nostro portafoglio modello ha prodotto un’altra perdita il mese scorso, la terza in quattro mesi.”