Jaguar Land Rover: £15 miliardi in auto elettriche entro 5 anni

Jaguar Land Rover ha annunciato un piano d’investimento di 15 miliardi di sterline nei prossimi cinque anni per lo sviluppo di auto elettriche e tecnologie di guida autonoma, allo scopo di abbandonare i motori a combustione interna e competere con i rivali del settore.

Il piano prevede la trasformazione dello stabilimento britannico di Halewood in un impianto completamente elettrico, con il lancio del primo Range Rover a batteria di medie dimensioni previsto nel 2025.

Questo annuncio rappresenta la prima roadmap dettagliata dell’azienda, a due anni dalle prime mosse sugli investimenti in veicoli elettrici e dalla decisione di reinventare Jaguar come marchio esclusivamente elettrico.

JLR ha un’esperienza limitata nella produzione di veicoli elettrici, avendo realizzato finora solamente il SUV I-Pace, prodotto da Magna International Inc in Austria. Altri produttori di auto di lusso, come BMW AG e Porsche AG, stanno aumentando la loro offerta di veicoli a batteria, mentre Mercedes-Benz AG ha presentato il SUV Maybach EQS da circa €200.000 al Salone dell’auto di Shanghai.

JLR inizierà a raccogliere prenotazioni per una versione elettrica del suo Range Rover di grandi dimensioni alla fine dell’anno. La decisione di produrre modelli chiave nel Regno Unito è un vantaggio per un settore in difficoltà, colpito sia prima che dopo la Brexit. Jaguar, il cui volume di vendite è in calo, inizierà a vendere il primo dei tre nuovi modelli elettrici dal 2024, incluso un coupé a quattro porte che sarà prodotto nello stabilimento JLR di Solihull, nel Regno Unito, e avrà un’autonomia di guida fino a 700 chilometri, con prezzi a partire da £100.000.

L’azienda ha dichiarato che riconvertirà l’attuale fabbrica di motori di Wolverhampton per produrre unità di trazione elettrica e assemblare pacchi batteria per i futuri modelli. Manterrà inoltre gli impianti di stampaggio dei metalli presso il sito di Castle Bromwich, sebbene l’azienda “continui ad esplorare opzioni” per il resto dello stabilimento, dove attualmente produce le berline Jaguar e la F-Type.