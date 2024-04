Iveco Group: risultati solidi e ambizioni per il 2024

“Il 2024 si presenta già come anno di accelerazione, continueremo a spingerci oltre con la passione imprenditoriale che ci caratterizza, sempre guardando a cosa possiamo fare, e oseremo fare, domani”: queste le parole di Gerrit Marx, amministratore delegato di Iveco Group, durante l’assemblea generale annuale degli azionisti che si è tenuta ad Amsterdam.

Con un tono ottimista, Marx ha condiviso la visione futuristica dell’azienda, evidenziando come il 2023 sia stato un anno di importanti traguardi raggiunti e superati, nonostante le numerose sfide affrontate.

“Nel 2023 abbiamo centrato o superato tutti i target, nonostante le sfide che abbiamo dovuto affrontare e venti contrari molto forti da un punto di vista macroeconomico e geopolitico. Abbiamo presentato a marzo le nostre ambizioni al 2028 e proseguiremo su quella strada”, ha aggiunto Marx, rimarcando i solidi risultati finanziari del gruppo.

Iveco Group ha chiuso l’anno con un utile netto per 234 milioni di euro, registrando un incremento di 75 milioni rispetto all’anno precedente, e ricavi consolidati in aumento del 12,9% a 16,213 miliardi. I ricavi netti delle attività industriali sono cresciuti del 12,1% a 15,877 miliardi, confermando la tendenza positiva del gruppo nel superare le aspettative e posizionarsi solidamente per il futuro. Con queste premesse, l’azienda guarda avanti con fiducia, pronta a navigare le sfide future e a continuare la sua traiettoria di crescita.