Iveco Bus: contratto in Austria da €225 milioni per oltre 900 autobus

Nuovo importante contratto per Iveco Bus, il marchio di autobus urbani, intercity e turistici di Iveco Group.

La società, come si legge in una nota, ha siglato un accordo quadro per la fornitura di oltre 900 autobus Crossway all’austriaca ÖBB Postbus, la maggiore compagnia di autobus del Paese, leader di mercato nei servizi di autobus regionali.

Il contratto quadro, firmato oggi, comprende 540 veicoli da consegnare entro la fine del 2026 e un’opzione per ulteriori 380 unità da consegnare entro la fine del 2028. Il valore complessivo dell’accordo è pari a circa 225 milioni di euro.

Crossway è uno degli autobus interurbani più apprezzati, con quasi la metà della quota di mercato in Europa nella sua categoria.