Italgas: conclude l’acquisizione del restante 49% di EDA Thess tramite Depa Infrastructure

Depa Infrastructure, società del Gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Grecia, ha concluso oggi l’acquisizione del rimanente 49% di Thessaloniki – Thessalia Gas Distribution (EDA Thess) detenuto da Eni Plenitude.

L’operazione si inserisce nell’ambito del processo di privatizzazione di Depa Infrastructure, promosso dal Governo greco e concluso lo scorso 1° settembre.

Il prezzo pagato per il 49% di EDA Thess è pari a 165 milioni di euro (equity) in esecuzione degli accordi in essere tra Depa Infrastructure e il venditore.

Con la transazione odierna, Depa Infrastructure detiene il 100% delle società operative Attiki Natural Gas Distribution Single Member Company (EDA Attikis), Public Gas Distribution Networks (DEDA) e Thessaloniki – Thessalia Gas Distribution (EDA Thess), i tre principali player della distribuzione del gas in Grecia che gestiscono complessivamente circa 7.500 chilometri di rete e 610.000 punti di riconsegna attivi.