Istat: nel III trimestre potere d’acquisto famiglie in ripresa dell’1,3%

Nel terzo trimestre del 2023 il quadro di finanza pubblica, come rende noto l’Istat, mostra un indebitamento in miglioramento e una pressione fiscale in diminuzione rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente.

Il potere d’acquisto delle famiglie, dopo la brusca caduta del

quarto trimestre 2022, prosegue la ripresa. Nel dettaglio tale potere d’acquisto delle famiglie consumatrici è cresciuto rispetto al trimestre precedente dell’1,3% a fronte di un aumento dei prezzi dello 0,5%. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell’1,8% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell’1,2%. La loro propensione al risparmio è stimata al 6,9%, in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.