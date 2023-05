Istat, industria: a marzo prezzi alla produzione in calo dell’1,5% m/m

A marzo 2023 i prezzi alla produzione dell’industria diminuiscono dell’1,5% su base mensile e crescono del 3,8% su base annua (era +9,6% a febbraio).

Lo rivela l’Istat secondo cui sul mercato interno i prezzi diminuiscono del 2,0% rispetto a febbraio e aumentano del 3,0% su base annua (da +10,0% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi non variano in termini congiunturali e registrano una crescita tendenziale in rallentamento (+6,5%, da +8,8% di febbraio).