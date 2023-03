Inwit: ingresso di KKR e GIP creano appeal speculativo sul titolo (analisti)

Secondo Bloomberg, il titolo Inwit sarebbe salito del 3,5% ieri nel pomeriggio in seguito ad un articolo del sito Betaville, che cita un possibile takeover sulla società al quale starebbe lavorando un consorzio.

Lo ricorda Equita, secondo cui Bloomberg sottolinea che il Betaville definisce la notizia come `uncooked`, termine spesso utilizzato dal sito per definire un `market gossip`. Secondo Betaville il possibile consorzio comprenderebbe private equities ed infrastructure funds coinvolti anche nell’acquisto della quota in Vantage Towers da Vodafone. Inwit non avrebbe commentato sul tema. “Riteniamo che l’entrata nell’azionariato di Inwit di KKR e GIP attraverso Vantage Tower (33%) e la presenza di Ardian attraverso Daphne3 (30%), creino un elevato appeal speculativo sul titolo, che tratta con un 2023E EV/EBITDAaL di 20.6x a sconto rispetto ai deal chiusi nel corso del 2022 su Vantage Towers (2022 EV/EBITDA di 26x) e GD Towers (2022 EV/EBITDA di 25x)”. Così gli analisti secondo cui il target di €13.4 ps include uno `speculative premium` del 10%