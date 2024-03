Intrum Italy lancia ‘Intrum For You’, per migliorare la gestione dei crediti commerciali delle PMI

Intrum Italy, società di servizi attiva nel settore del credito in Italia, i cui azionisti sono Intrum Group (51%) e Intesa Sanpaolo (49%),

amplia la propria offerta con Intrum For You, la soluzione dedicata alle PMI per una gestione automatizzata dei crediti commerciali in scadenza e insoluti, garantendo in modo semplice e intuitivo la massimizzazione del tasso di recupero.