Intonazione positiva a Wall Street dove spiccano i titoli tecnologici

Procede a ritmo sostenuto Wall Street con tutti e tre i principali indici statunitensi che si trovano in territorio positivo. Nel dettaglio, l’indice S&P 500 si muove in rialzo dell’1% a quota 3.840 punti; mentre l’indice Nasdaq Composite si trova a quota 11.125 punti con un progresso dell’1,6%. In particolare, gli acquisti della seduta odierna vertono sui titoli tecnologici come Apple (+0,85%), Microsoft (+0,65%), Google (0,98%).