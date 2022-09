Intesa Sanpaolo vola in Borsa insieme alle altre banche del Ftse Mib, è ancora effetto Bce

Dopo la decisione del Consiglio Direttivo della BCE di rialzare i tassi di riferimento di 75 punti base, a Piazza Affari il comparto bancario festeggia questo supporto alla redditività del settore: al momento della redazione di questo articolo Banca Intesa segna +4,62% nella seduta di oggi (miglior titolo del giorno nell’indice italiano), Banco BPM +2,57%, Unicredit +1,84%, BPER Banca +3%, Crédit Agricole +3,07%, Mediobanca +2,62%, Banca Generali +2,26%, Mediolanum +2,82%, FinecoBank +4,57%. La BCE si attende infatti di aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni per moderare la domanda e ridurre il rischio di un persistente incremento dell’inflazione attesa.

Inoltre, “l’ingresso in uno scenario di tassi positivi e in progressivo rialzo amplia il buffer di sicurezza per affrontare un potenzialmente severo deterioramento macro”, hanno commentato gli analisti di Equita Sim.