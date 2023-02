Intesa SanPaolo: emessi strumenti Green Senior Non Preferred

Intesa SanPaolo ha emesso due strumenti di debito Green Senior Non Preferred per un ammontare rispettivamente di 1,5 miliardi di euro con scadenza 08/03/2028 (call date 08/03/2027) e di € 750mn con scadenza 08/03/2033.

Entrambi gli strumenti presentano il seguente rating expected Baa3/BBB- /BBB-. Il bond a cinque anni paga una cedola del 5%, equivalente al tasso mid swap a 4 anni più 170bps, mentre il bond a dieci anni presenta un coupon del 5.625%, equivalente al tasso mid swap a 10 anni più 255bps. Come riporta Equita, “le emissioni hanno ottenuto un ottimo riscontro dagli investitori, con un oversubscription di circa 2x per il bond a cinque anni che ha permesso di abbassare l’IPT da 190bps a 170bps e un oversubscription di circa 2.7x per il bond a 10 anni che ha permesso di abbassare l’IPT da 270bps a 255 bps finali”. “Le due emissioni consentiranno alla banca di rafforzare ulteriormente il buffer rispetto al requisito di subordinazione MREL. Inoltre, il formato green delle emissioni conferma la centralità degli obbiettivi ESG nella strategia della Banca” concludono.