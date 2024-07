Intesa Sanpaolo amplia i servizi di prelievo gratuito in collaborazione con Mooney

Intesa Sanpaolo ha annunciato un’espansione del servizio di prelievo gratuito per i suoi clienti, ora disponibile presso i punti vendita abilitati della rete Mooney in tutta Italia. Questa rete si aggiunge a quella già esistente delle filiali e degli sportelli ATM del Gruppo bancario.

Grazie a un nuovo accordo, valido fino al 30 giugno 2025, i clienti di Intesa Sanpaolo possono prelevare fino a 250 euro al giorno senza costi aggiuntivi. Questa offerta è riservata ai titolari di carte di debito fisiche emesse da Intesa Sanpaolo, isybank, Intesa Sanpaolo Private Banking e Fideuram, che utilizzano i circuiti Maestro, Mastercard, Visa e Visa Electron.

Il servizio è accessibile presso tutti i punti vendita Mooney abilitati, come tabaccherie, bar ed edicole, semplicemente esibendo la tessera sanitaria per la lettura elettronica del codice fiscale. I clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo possono ora beneficiare di un numero maggiore di punti di accesso, molti dei quali con orari di apertura estesi. Presso questi esercizi, è possibile effettuare operazioni di pagamento come il pagamento di bollette, la ricarica di carte prepagate e telefoniche, e servizi come bonifici e MAV in modo semplice, rapido e sicuro.