Innovate conquista il primo supercalcolatore industry-grade di EuroHPC JU

Il consorzio italiano Innovate, composto da aziende e istituzioni di rilievo, ha segnato una vittoria significativa ottenendo il primo supercalcolatore industry-grade promosso dall’impresa comune EuroHPC. Questo consorzio, coordinato da Cineca, include nomi di spicco come Almawave (Gruppo Almaviva), Autostrade per l’Italia, BI-REX, Fondazione ICSC, Fondazione IFAB, Snam e UnipolSai.

L’iniziativa di EuroHPC, avviata nel 2018, mira a sviluppare un ecosistema di supercalcolo e calcolo quantistico leader in Europa. Con l’installazione di supercomputer come Leonardo e HPC6 di Eni, l’Italia si è già posizionata al terzo posto mondiale per potenza di calcolo complessiva. Il progetto Innovate si propone di consolidare ulteriormente questa posizione strategica.

Innovate si distingue per il suo approccio innovativo, essendo la prima iniziativa di EuroHPC a coinvolgere consorzi di partner privati, con un cofinanziamento del 35%, per arricchire l’infrastruttura europea con un sistema di supercalcolo avanzato, specificamente progettato per l’industria con standard elevati di accesso, operatività e sicurezza.