Inflazione record in Turchia a maggio: raggiunto il 75,45% annuo

A maggio l’inflazione in Turchia ha toccato un nuovo picco, raggiungendo il 75,45% su base annua, rispetto al 69,8% di aprile. Questo aumento significativo è stato confermato dai dati ufficiali diffusi oggi dall’Ufficio nazionale di statistica (Tuik).

I prezzi al consumo sono cresciuti del 3,7% in un solo mese, confermando le previsioni al rialzo della banca centrale. Questo dato rappresenta una sfida notevole per l’economia turca e per il governo, che deve affrontare l’aumento del costo della vita per i cittadini.

La situazione economica in Turchia sta diventando sempre più critica, con l’inflazione che continua a salire a ritmi preoccupanti. La banca centrale e il governo sono sotto pressione per trovare soluzioni efficaci a questa crisi economica.