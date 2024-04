Indice Pmi in Italia, a marzo 2024 il manifatturiero sale a 50.4

A marzo l’indice Hcob Pmi (Purchasing Managers’ Index) relativo al settore manifatturiero in Italia ha evidenziato un incremento, toccando il valore di 50.4 rispetto ai 48.7 di febbraio, sorpassando le previsioni degli analisti che ne anticipavano una crescita più moderata.

“Malgrado il tasso di miglioramento è stato solo marginale, tale risultato segna la prima volta in un anno che il Pmi ha raggiunto un valore superiore alla soglia di 50.0”, si legge nel report di Hcob-Pmi: “A marzo il settore manifatturiero in Italia ha mostrato segnali positivi, con sia i nuovi ordini che la produzione che hanno fatto appena il loro ingresso in territorio di crescita. L’ottimismo sulla produzione nel corso dei prossimi dodici mesi è aumentato, con le aziende che hanno registrato la crescita occupazionale più rapida in un anno. Detto questo, con i nuovi ordini in crescita solo marginale, le aziende manifatturiere italiane hanno continuato a ridurre le loro giacenze e ridimensionato la loro attività di acquisto”.