illimity, nuovo assetto: due nuovi co-ceo, lascia Clamer

Nuovo assetto organizzativo per illimity Bank. La società guidata da Corrado Passera ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi lo scorso 17 gennaio, nell’ambito delle attività funzionali anche alla predisposizione del nuovo piano industriale e focalizzazione sul core business del credito alle PMI in specifici segmenti in ambito performing e reperforming, come già annunciato in data 8 novembre 2024, ha approvato un nuovo assetto organizzativo interno, designando Enrico Fagioli quale deputy ceo con responsabilità su tutti gli ambiti di business della Banca e del gruppo illimity e, altresì, designando Giovanni Lombardi quale deputy ceo a presidio e coordinamento delle funzioni centrali; a seguito di tali individuazioni è stato avviato l’iter regolamentare ai fini della nomina.

Infine la banca ha comunicato, “in coerenza con il predetto nuovo assetto organizzativo, si è interrotto il rapporto di lavoro con Andrea Clamer, cui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni”.