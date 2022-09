IEA: nel 2022 vendite auto elettriche al massimo storico, 13% del totale a livello globale

Le vendite di veicoli elettrici raggiungeranno il massimo storico nel 2022. A stimarlo l’IEA, l’agenzia internazionale dell’energia secondo cui sia i veicoli elettrici che l’illuminazione sono “pienamente in linea con i traguardi fissati per il 2030” nel suo scenario a zero emissioni entro il 2050.

Secondo l’organizzazione parigina, nel 2022 “si prevede un altro massimo storico per le vendite di veicoli elettrici, che raggiungeranno il 13% delle vendite totali di veicoli leggeri a livello globale”.

Il dibattito e la discussione sugli obiettivi climatici e sul futuro dell’energia stanno diventando sempre più accesi. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, le vendite di veicoli elettrici sono in procinto di raggiungere quest’anno il massimo storico sì ma al contempo è necessario lavorare di più in altri settori per portare il pianeta a emissioni net zero entro il 2050. Secondo l’organizzazione, ci sono stati “segnali incoraggianti di progresso in diversi settori”, ma ha avvertito che sono necessari “sforzi più forti” per mettere il mondo “sulla buona strada per raggiungere le emissioni zero net” entro la metà di questo secolo.