Hyundai e Kia ritirano 91.000 veicoli negli Usa

Hyundai Motor e Kia, due delle principali case automobilistiche coreane, hanno annunciato giovedì il ritiro volontario di oltre 91.000 veicoli negli Stati Uniti. Il motivo di tale decisione risiede nel rischio di incendi legati a componenti elettrici danneggiati. Per precauzione, i proprietari sono invitati a parcheggiare i loro veicoli lontano da strutture e edifici fino a quando non saranno effettuate le riparazioni necessarie.

I modelli coinvolti sono Hyundai Palisade, Tucson, Sonata, Elantra, e Kona, e Kia Seltos e Sportage, tutti prodotti tra il 2023 e il 2024. Il problema riguarda i controller elettronici per l’assemblaggio della pompa dell’olio Idle Stop & Go, che potrebbero contenere componenti elettrici danneggiati in grado di surriscaldare la pompa. I concessionari eseguiranno un’ispezione e, se necessario, sostituiranno il controller. I proprietari saranno notificati di questa operazione a partire dalla fine di settembre.

Kia ha rilevato sei rapporti di eventi termici potenzialmente correlati ma senza incidenti o feriti, mentre Hyundai ne ha avuti quattro. Entrambi i produttori automobilistici hanno riferito alla National Highway Traffic Safety Administration che il componente sospetto è stato eliminato dalla produzione a marzo. Oltre al rischio di incendio, un danno termico potrebbe innescare un corto circuito che influisce su altri controller di bordo del veicolo, ha dichiarato Hyundai.