HSBC vota contro la proposta di scorporo delle attività asiatiche

Il gigante bancario HSBC ha respinto la proposta, sostenuta dal suo maggiore azionista, l’assicuratore cinese Ping An, di considerare lo scorporo delle sue attività in Asia in un’entità quotata a Hong Kong.

Gli investitori hanno espresso il loro voto sulla proposta durante l’assemblea generale annuale della banca a Birmingham, nell’Inghilterra centrale, ma i suoi sostenitori non sono riusciti a ottenere la maggioranza richiesta. Come l’assemblea annuale degli investitori di Barclays, tenutasi nel centro di Londra all’inizio di questa settimana, l’assemblea generale di HSBC è stata disturbata dagli attivisti ambientalisti, che hanno contestato ripetutamente e a gran voce la strategia climatica della banca.