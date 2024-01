Hewlett Packard Enterprise compra Juniper Networks, deal da 14$

Nuova ventata di M&A nel mondo tech a Wall Street. Confermando le indiscrezioni circolate sulla stampa, Hewlett Packard Enterprise ha annunciato di avere raggiunto un accordo con Juniper Networks in base al quale acquisirà Juniper in una transazione interamente in contanti pari a 40 dollari per azione, per un equity value complessivo di circa 14 miliardi di dollari. “Si attende che l’operazione possa avere un impatto positivo sull’EPS non GAAP e sul free cash flow a partire dal primo anno dopo la chiusura”, si legge in una nota nella quale si indica che il closing dovrebbe avvenire tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.