Guindos (Bce): Taglio tassi a giugno, più incertezza sul futuro

“Se le cose continuano a muoversi nella stessa direzione delle ultime settimane, la Bce allenterà la posizione di politica monetaria restrittiva a giugno,” ha dichiarato Luis de Guindos, vicepresidente dell’istituto di Francoforte. “Assumendo che non ci siano sorprese da qui a allora, come si dice in francese, è un ‘fait accompli’.”

I commenti di Guindos sono in linea con il consenso generale sull’inizio dei tagli ai tassi. Quel che accadrà dopo giugno è più controverso. Il vicepresidente cita l’inflazione dei servizi, le maggiori pressioni sui prezzi negli Stati Uniti, la situazione geopolitica e il suo potenziale impatto sul petrolio come rischi.

“Il livello di incertezza rende molto difficile pronunciarsi” ha detto. “Ho già menzionato giugno. Per quanto riguarda ciò che accadrà dopo, sono incline ad essere molto cauto.”

Guindos ha anche detto che “i costi unitari del lavoro sono ancora in aumento. Ma penso che stiamo andando nella giusta direzione e vedremo alcuni guadagni in produttività.”

“Ciò che decide la Fed è cruciale non solo per gli Stati Uniti, ma anche per l’economia globale, che influisce anche sull’area euro.”

“Il tasso di cambio euro-dollaro USA potrebbe essere uno dei canali attraverso i quali si verifica un impatto. Non abbiamo un obiettivo di cambio, ma dobbiamo tenere conto dell’impatto dei movimenti del tasso di cambio.”

“Gli indicatori principali in Europa indicano una modesta ripresa nella seconda metà del 2024. Ma avremo un tasso di crescita inferiore all’1%, al di sotto del nostro potenziale, che è un esito molto basso.”