Guala Closures: Andrea Lodetti è il nuovo ceo

Cambio al vertice per Guala Closures. La società attiva su scala globale nella produzione di chiusure per liquori, vini, birra, acqua e bevande, ha annunciato la nomina di Andrea Lodetti al ruolo di amministratore delegato del gruppo. Lodetti, precedentemente ceo di Bormioli Pharma, ha ricoperto posizioni manageriali in importanti realtà industriali in Italia e all’estero.

“Sono onorato di assumere il ruolo di ceo di Guala Closures, un’azienda leader globale che può vantare soluzioni di packaging innovative. Grazie alle grandi competenze in ambito tecnologico, alla presenza internazionale, all’ampia gamma di prodotti e al suo forte impegno nel creare valore per i clienti, gli stakeholder e le comunità, Guala Closures può contribuire a plasmare realmente il futuro delle chiusure sostenibili e di sicurezza. Per questo sono felice di iniziare a lavorare partendo dalle solide fondamenta di innovazione ed eccellenza che hanno reso Guala Closures un partner affidabile nell’industria delle bevande”, ha commentato Andrea Lodetti, a.d. di Guala Closures.